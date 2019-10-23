شاهد..الجيش اللبناني يفتح طرقا بالقوة ويشتبك مع متظاهرين

2019/10/23 | 14:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةحركت قوات الجيش اللبناني الأربعاء لفتح العديد من الطرق الرئيسية في بيروت وغيرها من المدن، فيما وقعت اشتباكات في بعض الأماكن مع عدد من المتظاهرين الذين أغلقوا الشوارع خلال الأسبوع الماضي.

وانتشر الآلاف من عناصر الجيش في بيروت وضواحيها وصيدا والطيرة جنوب البلاد من أجل فتح الطرق المغلقة.

وشهدت ضاحية ذوق مصبح بجبل لبنان اشتباكات بين قوات الجيش ومتظاهرين بعد أن تمكنت عناصر الجيش من فتح الطريق المؤدي للعاصمة لكن أغلقه المتظاهرون مرة أخرى بعد ذلك.

وأفادت الوكالة الوطنية للأنباء بأن قوة كبيرة من الجيش حاولت فتح الطريق في جل الديب في منطقة جبل لبنان وسط تدافع بين عناصر الجيش والمعتصمين، وقد وصلت إلى المنطقة جرافة لإزالة السيارات المركونة في وسط الأوتوستراد.



وأفاد مراسل الحرة بإصابة شخص بجروح خلال العملية.

ونشر ناشطون مقاطع فيديو لاشتباكات وقعت في جل الديب:

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