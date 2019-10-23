القضاء يشكل هيئات تحقيقية ‏بحوادث قتل وإصابة المتظاهرين  

2019/10/23 | 14:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادوجه رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، بتشكيل هيئات تحقيقية بقتل وإصابة المتظاهرين والقوات الأمنية‎.‎

وذكر بيان المجلس انه “استنادا لاحكام المادة 35 / 3 من قانون التنظيم ‏القضائي، اصدر رئيس مجلس القضاء الاعلى بيان بتشكيل هيئات تحقيقية في كل محافظة من ‏المحافظات التي حصلت فيها التظاهرات”، لافتا إلى أن “الهيئة الواحدة تتكون من ثلاثة قضاة ‏تحقيق وعضو ادعاء عام يتولون التحقيق بخصوص حوادث استشهاد واصابة المتظاهرين ‏والقوات الامنية والاعتداء على وسائل الاعلام وعلى ضوء ما ورد بتقرير اللجنة الوزارية العليا ‏المحال من الحكومة‎”.‎

ودعا المجلس “المدعين بالحق الشخصي عن الشهداء والمصابين وذوي المفقودين ‏ووسائل الاعلام الذين تم الاعتداء عليهم إلى مراجعة تلك الهيئات كل حسب المحافظة الساكن ‏فيها وفي حال تسجيل اخبارات سابقة لتلك الحوادث فانه يجب على المحاكم المسجل لديها ‏ايداعها لدى الهيئات التحقيقية حسب الاختصاص المكاني للحادث لاكمال التحقيق فيها”.‏

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