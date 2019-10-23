2019/10/23 | 14:05

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وزير الخارجيّة يلتقي نظيره الإيرانيّ على هامش اجتماع دول عدم الان

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وزير الخارجيّة يلتقي نظيره الإيرانيّ على هامش اجتماع دول عدم الانحياز

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