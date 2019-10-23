طاقة ديالى تحذر من استغلال مخاوف المواطنين ورفع اسعار الغاز

2019/10/23 | 14:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

حذرت رئيس لجنة الطاقة في مجلس ديالى امل عمران الدلوي، اليوم الاربعاء، من افتعال ازمة بمادة الغاز ورفع الاسعار على المواطنين في محافظة ديالى لتحقيق مكاسب مادية باستغلال هواجس ومخاوف معينة لدى المواطنين.

وقال الدلوي في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، ان "مادة الغاز متوفرة في جميع الساحات ومعمل غاز ديالى يجهز وكلاءه المعتمدين بشكل طبيعي ولا وجود لأي ازمة في عموم محافظة ديالى".

ودعت الدلوي الى تشخيص ومحاسبة من يقومون بإرباك الاوضاع وافتعال الازمات والتأثير على حياة المواطن لتحقيق بعض المكاسب المادية.

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