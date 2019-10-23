2019/10/23 | 14:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الاعمار والاسكان بنكين ريكاني، اليوم الاربعاء، أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي “لن يستقيل”، مبينا ان عبد المهدي يعد الاستقالة “هروباً من المسؤولية”.وقال ريكاني في تصريح صحافي، اوردته وكالة خطوة برس، ان “رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لن يستقيل ويعد الاستقالة هروبا من المسؤولية في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير: عبد المهدي يرفض الاستقالة ويعدها هروبا من المسؤولية وكالة خطوة برس.

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