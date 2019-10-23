2019/10/23 | 14:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الدفاع للمتظاهرين السلميين: واجبنا حمايتكم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/10/23 | 14:18.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع للمتظاهرين السلميين: واجبنا حمايتكم) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع للمتظاهرين السلميين: واجبنا حمايتكم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).