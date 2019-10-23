2019/10/23 | 14:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- خطزة برس عقد رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، اجتماعاً مع رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الجمهورية في بيان تلقته خطوة برس أنه”تم خلال الاجتماع بحث الأوضاع السياسية والأمنية الراهنة في البلاد، و التأكيد على أهمية المضي بجداول

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اجتماع قصر السلام: التأكيد على تأمين حماية المتظاهرين وتلبية مطالبهم المشروعة وكالة خطوة برس.

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