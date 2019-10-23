عبد المهدي يستقبل وزير الدفاع الأمريكي

2019/10/23 | 14:22

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بغداد اليو-بغداد

استقبل رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، الاربعاء (23 تشرين الاول 2019)، وزير الدفاع الامريكي مارك إسبر.





وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، أن "عادل عبد المهدي استقبل وزير الدفاع الامريكي مارك إسبر".





وكان وزير الدفاع الأميريكي، مارك إسبر، قد وصل الأربعاء (23 تشرين الأول 2019)، إلى العاصمة بغداد، في زيارة سرية.





وقال مصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "إسبر وصل في ساعة مبكرة من صباح اليوم إلى بغداد بزيارة غير معلنة"، مبينا أنه "من المقرر أن يبحث الوزير الأميركي مع نظيره العراقي نقل قوات بلاده من سوريا وإبقائهم في العراق، إلى جانب مكافحة تنظيم داعش".





وأجرى الوزير الأمريكي زيارة سرية إلى المملكة العربية السعودية، الاثنين (21 تشرين الأول 2019)، لمناقشة المخاوف المشتركة للبلدين في ظل تصعيد التوتر مع إيران، وذلك خلال جولة يجريها في الشرق الأوسط.



وذكرت وسائل اعلام سعودية، أن إسبر عقد محادثات مع الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده.





وكان وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، قد قال الاحد (20 تشرين الأول 2019) إنه من المتوقع ذهاب ألف جندي سحبوا من سوريا إلى غرب العراق.





وذكر، أن "القوات في غرب العراق ستركز على المساعدة في الدفاع عن العراق، وقتال تنظيم "داعش".



وذلك بحسب وكالة "رويترز".



وأكد إسبر، أن "وقف إطلاق النار في شمال شرق سوريا متماسك بشكل عام.





وتابع قائلا "من المتوقع انتقال كل القوات التي تنسحب من شمال سوريا، والتي يبلغ عددها نحو ألف جندي إلى غرب العراق، لمواصلة الحملة ضد مقاتلي تنظيم داعش وللمساعدة في الدفاع عن العراق".





وقال اسبر للصحفيين وهو في طريقه للشرق الأوسط، إن "الانسحاب الأمريكي ماض على قدم وساق من شمال شرق سوريا..



إننا نتحدث عن أسابيع وليس أياما، والخطة الحالية هي إعادة تمركز تلك القوات في غرب العراق".





وأوضح، أن "عددها يبلغ نحو ألف فرد".





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