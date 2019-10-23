أردوغان: وحدات حماية الشعب الكوردية لن تبقى تحت

2019/10/23 | 14:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الأربعاء إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد له أن مقاتلي وحدات حماية الشعب الكوردية لن يُسمح لهم بالبقاء في سوريا على الحدود مع تركيا تحت ”عباءة النظام“.وأدلى أردوغان بهذا التصريح لتلفزيون إن.تي.في أثناء رحلة عودته بالطائرة من منتجع سوتشي على البحر الأسود حيث اجتمع مع بوتين يوم الثلاثاء.واتفقت أنقرة وموسكو في الاجتماع على إبعاد وحدات حماية الشعب الكوردية وأسلحتها من مناطق على الحدود السورية التركية غير مشمولة في اتفاق سابق مماثل مع الولايات المتحدة.

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