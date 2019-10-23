شرطة المثنى توجه منتسبيها بشأن تظاهرة الجمعة: تحلوا بالصبر ولا ترتدوا النقاب

2019/10/23 | 14:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت قيادة شرطة المثنى، الأربعاء، أوامر وتعليمات تخص التظاهرة المزمع إقامتها بعد غدٍ الجمعة، موجهة منتسبيها بـ"التحلي بالصبر والتسامح في حال التعرض للاحتكاك" من قبل متظاهرين، فيما منعت منتسبيها من ارتداء النقاب "مهما كانت الأسباب".

يتبع...

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