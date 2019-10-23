مقتل عددا من الحوثيين بمواجهات مسلحة مع الجيش اليمني في حجة

2019/10/23 | 14:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، اليوم الأربعاء، مقتل عدد من مسلحي جماعة أنصار الله "الحوثيين"، بمواجهات بمحافظة حجة شمال غربي اليمن.

وقال الجيش في بيان، إن مقاتلي "أنصار الله" شنوا هجوماً على منطقة الطينة شمال مديرية عبس شمال غربي حجة.

وأكد الجيش صد هجوم "أنصار الله" وتكبيد عناصرها عشرات القتلى.

في السياق، ذكر مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك" الإخبارية، أن طيران التحالف ضد الجماعة ساند الجيش في التصدي لهجوم "أنصار الله" بشن 4 غارات على مجاميع للمهاجمين جنوب منطقة الطينة، أسفرت عن سقوط قتلى وتدمير مدرعة وآليتين.

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