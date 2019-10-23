إيران تعتقل شبيهة انجلينا جولي

2019/10/23 | 14:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أفادت وسائل اعلام إيرانية، اليوم الأربعاء، ان السلطات اعتقلت شبيهة الممثلة الامريكية أنجلينا جولي.

وأضافت ان التلفزيون الرسمي بث اعترافات الفتاة التي تدعى سحر تبر والتي اعترفت بإجرائها العديد من العمليات التجميلية لتشبه بالممثلة الامريكية.

وكان لدى الفتاة أكثر من 486 ألف متابع على تطبيق انستغرام، وتم حجب حسابها فور إلقاء القبض عليها.

وحسب وسائل اعلام محلية، تم اتهام سحر تبر بـ"عدم احترام الحجاب، وتشجيع الفساد بين الشباب".

ويقال إن الفتاة البالغة من العمر 22 عامًا، أجرت أكثر من 50 عملية جراحية تجميلية، على الرغم من أنها قالت علنًا إن الكثير من مظهرها يعود إلى التصوير الفوتوغرافي والماكياج الثقيل.

ويعرض شريط الفيديو الذي بثه التلفزيون الحكومي سحر كضحية تعاني اضطرابًا عقليًّأ ونفسيًّا، ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يبث فيها التلفزيون الرسمي اعترافات لنجوم إيرانيين.

وانتقد العديد من الإيرانيين على وسائل التواصل الاجتماعي هذا النوع من البرامج التلفزيونية، وعرضوا اعترافات من قبل أشخاص تحت الإكراه، وفي الوقت نفسه، يعتقد العديد من الخبراء أن السبب الرئيس وراء بث مثل هذه الاعترافات هو تمهيد الطريق لحظر "إنستغرام".

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