وزارة الهجرة: إعادة أكثر من 300 لاجئ عراقي من تركيا إلى مناطق سكناهم الأصلية

2019/10/23 | 14:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن مكتب وزارة الهجرة والمهجرين في تركيا، إعادة اكثر من ثلاثمئة لاجئ عراقي من تركيا الى مناطق سكناهم الاصلية في محافظات البلاد، ضمن تنفيذ برنامج العودة الطوعية المجانية.

وذكر مدير عام دائرة شؤون الهجرة في الوزارة طالب أصغر دوسة, أن الوزارة اعادت اليوم وجبة جديدة من العراقيين المتواجدين في تركيا ضمن برنامجها العودة الطوعية المجانية، مبينا ان رحلة العودة للاجئين العراقيين كانت من محافظات انقرة، وسامسون وجروم التركية.

وتابع دوسة، انه تم التنسيق مع وزارة النقل في منفذ إبراهيم الخليل لنقل العائدين من تركيا عن طريق البر في باصات خصصتها الوزارة لنقلهم وإيصالهم الى مناطق سكناهم الاصلية في البلاد.

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