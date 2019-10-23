2019/10/23 | 14:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الدفاع تنفي وجود أي صفحة رسمية باسم الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي على مواقع التواصل الاجتماعي وكالة خطوة برس.

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