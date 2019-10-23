2019/10/23 | 14:39
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الحل الاخباري.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير عراقي: عادل عبدالمهدي يرفضُ الاستقالة) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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