2019/10/23 | 14:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالفيديو حصيلة التقرير النهائي لضحايا التظاهرات بلغت 157 شهيدا 5494 جريحا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/10/23 | 14:49.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

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