الرئاسات الثلاث تؤكد على تأمين الحماية للمتظاهرين والممتلكات العامة والسلم المجتمعي

2019/10/23 | 14:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عقدت الرئاسات الثلاث اجتماعا في قصر السلام ببغداد، لبحث سبل تحقيق مطالب المتظاهرين وفق جداول زمنية ثابتة.

وبحثت الرئاسات الثلاث في اجتماعها الأوضاع السياسية والأمنية الراهنة في البلاد، وتم التأكيد على أهمية المضي بجداول زمنية ثابتة لتنفيذ المطالب المشروعة للمتظاهرين في الاصلاح ومكافحة الفساد وتأمين حماية الحق الدستوري في التظاهر السلمي، وحرية التعبير، وحماية الأمن والممتلكات العامة والسلم المجتمعي.

واشار البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية، إلى أن الاجتماع حضره رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان.

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