محافظ واسط يوجه بإخلاء الدوائر الحكومية في المحافظة من الملفات المهمة

2019/10/23 | 14:53

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بغداد اليوم-واسط

أصدر محافظ واسط محمد المياحي، الاربعاء (23 تشرين الاول 2019)، امرا بإخلاء جميع الملفات المهمة من ال...





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