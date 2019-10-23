المالية النيابية: تواجد النواب وانعقاد جلسات البرلمان ضرورة في هذه اللحظات الصعبة

2019/10/23 | 14:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعتبر رئيس اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري، اليوم الأربعاء، انعقاد جلسات مجلس النواب وتواجد النواب في الوقت الحالي أمراً ضرورياً لمساندة حقوق المتظاهرين.

وقال الجبوري في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه: "نحن اعضاء مجلس النواب انتخبنا الشعب وعلينا أن نقوم بواجباتنا في هذه اللحظات الصعبة والتأريخية التي يمر بها العراق".وأضاف، أن "علينا التواجد في داخل المجلس وبحضور كامل لمساندة حقوق المتظاهرين لأننا من الشعب ونمثل الشعب الذي هو من سيقرر اتجاهات المستقبل لهذا البلد وهذه الدولة لأن الأحزاب أثبتت أنها لا تعرف الطريق الذي ينهض بهذا البلد ويحل مشاكله".

وتابع الجبوري قائلاً: "نراهن على وعي أبناء شعبنا بنقل العراق من الإحباط إلى نقطة الشروع بالأمل وسنحمل هذ الأمل ونبني عليه خططنا بمراقبة جماهيرية وبخطى مدروسة على أسس علمية واقتصادية مرفقة بإعلان حالة الحرب على الفساد والفاسدين".





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