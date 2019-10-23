شرطة المثنى توجه منتسبيها بشأن تظاهرة الجمعة: تحلوا بالصبر والتسامح

2019/10/23 | 14:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت قيادة شرطة المثنى، الأربعاء، أوامر وتعليمات تخص التظاهرة المزمع إقامتها بعد غدٍ الجمعة، موجهة منتسبيها بـ"التحلي بالصبر والتسامح في حال التعرض للاحتكاك" من قبل متظاهرين، فيما منعت ارتداء النقاب "مهما كانت الأسباب".

وقال إعلام شرطة المثنى في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "قائد شرطة المثنى أصدر حزمة من التعليمات والأوامر".وأوضح البيان، أن "التعليمات والأوامر هي:أولاً: سحب جميع الأسلحة من ساحات التظاهرات ولا يجوز للأجهزة الأمنية حمل أي نوع من أنواع الأسلحة.

ثانياً: سيكون سلاحنا جميعا علم العراق به نحمي أنفسنا ومؤسساتنا ودوائرنا ليكون علم العراق خيمتنا، ومكافحة الفساد والفاسدين هدفنا.ثالثاً: استحصلنا موافقة وزير الداخلية على تشكيل قوة حفظ النظام ويكون واجبها حماية المتظاهرين.رابعاً: يمنع منعاً باتاً ارتداء اللون الأسود من قبل جميع منتسبي شرطة المثنى ومن يرتدي ذلك يتعرض للعقوبة الشديدة.خامساً: يمنع منعاً باتاً ارتداء النقاب مهما كانت الأسباب ومن يخالف ذلك سيعرض نفسه للعقوبة.

سادساً: على جميع منتسبي الشرطة التحلي بالصبر والتسامح في حال التعرض للاحتكاك من قبل المتظاهرين أو استخدام الكلمات النابية ضدهم لتفويت الفرصة على المندسين اللذين يسعون إلى حرف مسار التظاهرات.سابعاً: نرجو من جميع القائمين على المظاهرة تحديد أماكن التظاهر من أجل تأمين الحماية وإنشاء حواجز تفتيش تحسباً لدخول أحزمة ناسفة او أسلحة نارية او آلات جارحة والتسلل في صفوف المتظاهرين لضرب الأجهزة الأمنية أو المتظاهرين وخلق الفتنة وإشاعة الفوضى.ثامناً: نرجو من جميع الصحفيين والإعلاميين التواجد في ساحات التظاهر ونقل الحقائق كما هي والابلاغ عن أي حالة احتكاك سواء من بعض منتسبي الأجهزة الأمنية أو من بعض المتظاهرين.تاسعاً: نرجو من كافة النقابات ومنظمات المجتمع المدني التواجد في ساحات التظاهر للحفاظ على سلمية التظاهر ومعالجة السلبيات.عاشراً: سيتم الإيعاز للأجهزة الاستخبارية بمسك أسطح جميع البنايات العالية المطلة على أماكن تواجد المتظاهرين للمراقبة وبدون أي سلاح والأخبار عن أي شخص يحمل أي نوع من أنواع الأسلحة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.حادي عشر: أن الاعتداء على المصارف والسجون والأهداف العسكرية ودوائر الشرطة ومراكزها ومقرات الأجهزة الأمنية يعتبر عملاً إرهابياً يجب على الأجهزة الأمنية أن تتعامل معه بحزم وبشدة كتعاملها مع الإرهابيين.ثاني عشر: ليكن شعارنا المثنى تجمعنا وتوحدنا ونتخطى الصعاب ونضمد الجراح من أجل نيل حقوقنا".

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