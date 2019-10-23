مدرب نفط ميسان: التعادل مع الشرطة بمثابة انتصار

2019/10/23 | 14:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} وصف أحمد دحام، مدرب نفط ميسان، نقطة التعادل (2-2)، أمام الشرطة بالجولة الرابعة من الدوري العراقي، بالثمينة؛ نظرًا لفارق الإمكانيات بين الفريقين.

وقال دحام في تصريح صحفي "الشرطة متخم بالنجوم، بل إنه يشبه (منتخب) لتواجد أبرز لاعبي الدوري ضمن صفوفه".وأوضح "احترمنا إمكانيات منافسنا في المباراة، وطالبنا اللاعبين بضرورة التركيز من أجل منعهم من الوصول إلى شباكنا".وأضاف" تعاملنا مع المباراة بواقعية وباغتنا الشرطة في البداية وتمكنا من افتتاح التسجيل وأضعنا عدة فرص في الشوط الثاني، وكنا قريبين من الفوز لكن نقطة التعادل من حامل اللقب بمثابة الفوز وتحسب نتيجة إيجابية لنا".انتهى

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