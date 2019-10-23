2019/10/23 | 14:56

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روسيا: الجيش السوري يعتزم إنشاء 15 نقطة مراقبة على طول الحدود مع تركيا

تأریخ التحریر: : 2019/10/23 14:38

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يتبع...





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