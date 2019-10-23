الحلبوسي والسيد الحكيم يبحثان أهمية دعم التظاهر السلمي وتلبية مطالب المتظاهرين

2019/10/23 | 14:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، مع رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم، التطورات الأمنية والسياسية التي تشهدها البلاد.

وأكد اللقاء على أهمية دعم التظاهر السلمي، وتلبية مطالب المتظاهرين، وإيجاد معالجات حقيقية لها، ومتابعة تنفيذ حزم القرارات الصادرة من مجلسي النواب والوزراء وفق توقيتات زمنية محددة.

كما شدد اللقاء على ضرورة إجراء إصلاحات عملية واضحة تلامس حياة المواطن ويشعرون بنتائجها، وتسهم في تلبية مطالبهم المشروعة بحياة حرة كريمة.

وحمل السيد الحكيم مجلس النواب العراقي مسؤولية إقرار القوانين المهمة التي تحتاجها عملية الاصلاح وتحتاجها الحكومة لتنفيذ المطالب، فالإصلاح مطلب شعبي وسياسي، وأكد الحكيم أهمية الحوار بين الكتل السياسية، ومناقشة الملفات كافة، واهمها تعديل الدستور وقانون الانتخابات.

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