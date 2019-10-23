2019/10/23 | 15:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن الجيش السوري يعتزم إنشاء 15 نقطة مراقبة على طول الحدود مع تركيا.

وقالت وزارة الدفاع إن نقاط المراقبة سيتم إنشاؤها وفقا للاتفاق الروسي التركي الذي تم التوصل إليه أمس الثلاثاء.

وتوصل الرئيس الروسي، فلاديميير بوتين ونظيره التركي رجب طيب اردوغان، الى أتفاق بخصوص شمال شرقي سوريا، مساء أمس.

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