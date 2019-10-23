الجيل الجديد يدعو حكماء البلد الى تأسيس مرحلة سياسية جديدة

2019/10/23 | 15:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةدعا رئيس حراك الجيل الجديد، شاسوار عبد الواحد، الاربعاء، الى تأسيس مرحلة سياسية جديدة وفق أسس و قوانين جديدة.

وقال شاسوار في تغريدة على “تويتر” وتابعتها “كلكامش” انه “لقد طفح الكيل في ‎العراق وبلغ السيل الزبي ولا يمكن تدارك الوضع بالمسكنات وقرارات التعيين لفئات محدودة من الشباب ورزم وعود لا تسمن ولا تغني من جوع، وعلى حكماء البلد الشروع في تأسيس مرحلة سياسية جديدة وفق أسس و قوانين جديدة لأن تجربة المجرب تؤدي إلى نفس النتيجة”.

وفي 1 تشرين الأول 2017، أعلن شاسوار عبد الواحد في مؤتمر صحفي بمدينة السليمانية، تأسيس كيان جديد للمشاركة بقائمة انتخابية في دورة الانتخابات يحمل اسم “الجيل الجديد”.

وعرف عنه معارضته لحكومة إقليم كردستان، كما عارض إقامة استفتاء استقلال كردستان عن العراق في 25 أيلول 2017 وتزعم حراكا اسمه “حراك لا”.

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