محتجون يطوقون السراي الحكومي جنوب لبنان

2019/10/23 | 15:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةتجمع محتجون لبنانيون، اليوم الأربعاء، أمام السراي الحكومي في منطقة النبطية جنوبي البلاد.

ووفق وسائل إعلام لبنانية فإن المحتجين رفعوا لافتات “ضد الضرائب وناهبي المال العام”.

ومنذ الخميس الماضي، يشهد لبنان مظاهرات غاضبة عقب إعلان حكومة سعد الحريري عن ضرائب جديدة في موازنة العام المقبل، تطول قطاع الاتصالات المجانية عبر الهاتف الخلوي، وغيره، بهدف توفير إيرادات جديدة لخزينة الدولة.

ولليوم السابع على التوالي، تتواصل الاحتجاجات في لبنان رغم الإصلاحات الاقتصاديّة التي أعلنها الحريري، الإثنين، لتهدئة الشارع، مؤكدين أنه “لا تراجع حتى إسقاط حكومة الضرائب الجائرة والمحاصصة الطائفية وتحقيق كل المطالب”.

وطالبوا بـ”تشكيل حكومة إنقاذ مصغرة من اختصاصيين مستقلين لا ينتمون للمنظومة الحاكمة”، على أن تتبنى الخطوات التالية “إجراء انتخابات نيابية مبكرة بناء على قانون انتخابي عادل يضمن صحة التمثيل”، وإدارة الأزمة الاقتصادية وإقرار نظام ضريبي عادل”، و”تحصين القضاء وتجريم تدخل القوى السياسية فيه”.

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