أحمد الخميسي - خلود اللحظات العابرة

2019/10/23 | 15:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أحمد_الخميسي غرام الانسان بالصورة قديم جدا، فقد كانت الصورة وسيلته الوحيدة لتخليد نفسه، واستبقاء كل اللحظات العابرة في مواجهة العدم، وقد استمر ذلك العشق من رسم الصور على جدران الكهوف، مرورا برسم صور الحياة في الأدب، وانتهاء بتثبيت كل اللحظات العابرة في صور بالكاميرا ثم في وسائل التواصل الاجتماعي.ويتجلى هذا الغرام بالانتصار على العدم في طوفان الصور في فيس بوك، وستصاب بالذهول من أشخاص يصورون أنفسهم قبل دخولهم ل......

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