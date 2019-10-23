ياسين الحاج صالح - رسائل إلى سميرة 14

2019/10/23 | 15:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ياسين_الحاج_صالح بخطفك وتغييبك طوال ما يقترب من ست سنوات وقع لي أسوأ ما يمكن أن يقع لرجل.ومن أندر ما يقع على كثرة ما يقع في عالمنا من جرائم ومن أفعال وحشية.لم نكن، أنت وأنا بالذات، بعيدين عن الوجه الأقسى والأندر من أوجه الحياة في بلدنا، وهو يعرض بعض أقسى وأندر أوجه الحياة في العالم كله، لكن يا سمور ما كان يمكن أن يحدث لي ما هو أسوأ من غيابك.حين اعتقلنا في سنوات شبابنا الباكر، كنا، أنت وأنا، نعرف من لهم تجار......

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