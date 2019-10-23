وزير التجارة يعلن إطلاق التعيينات ووضع آلية لدعم الشباب وتشكيل لجنة مركزية

2019/10/23 | 15:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير التجارة، محمد هاشم العاني، اليوم الأربعاء، إطلاق التعيينات ووضع آليات لدعم الشباب، لافتا إلى تشكيل لجنة مركزية لتنفيذ حزمة الإصلاحات الثلاثة التي اقرها مجلس الوزراء مؤخرا لتنفيذ مطالب المتظاهرين.

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