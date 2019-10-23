تشكيل تجمع نيابي جديد من 39 نائباً باسم ’’التصحيح والتغيير’’

2019/10/23 | 15:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم-بغداد

حصلت (بغداد اليوم)، على تواقيع مجموعة نواب أعلنوا تأسيسهم لما يسمى "التجمع النيابي للتصحيح والتغيير".





وذكر النواب، في بيان مشترك تلقته (بغداد اليوم)، أنه انطلاقاً من معاناة شعبنا العظيم واستجابة الصرخات المتظاهرين و وفاءا لدماء الشهداء و الجرحى الطاهرة، نعلن نحن مجموعة من النواب المتواجدين حاليا في اروقة المجلس تأسيس (التجمع النيابي للتصحيح و التغيير)".





وأضاف البيان، أن "التجمع سيعمل على القيام بمسائلة الحكومة العراقية على الإخفاقات الامنية والخدمية مقدمة لاستجوابها".

وتابع، أنه "سيعمل على تهيئة الأرضية الدستورية والقانونية لاجراء انتخابات نيابية مبكرة بعد تعديل قانون الانتخابات و اعادة تشكيل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات".





واشار الى "دعم المحكمة المتخصصة بمكافحة الفساد التي شكلها مجلس القضاء الاعلى وسنعمل على دعمها بكل الوسائل".





ولفت الى "تشكيل لجنة نيابية لاقتراح تعديل الدستور على ان تنهي أعمالها خلال فترة لا تتجاوز ٦٠ يوما".





وأوضح البيان، أنه "سيعمل على ايقاف عمل مجالس المحافظات الحالية ابتداءا من ١-١١-٢-٢٠١٩ والنظر في جدوى وجودها خلال التعديل الدستوري".





وأكمل "سنعمل على تخفيض رواتب الدرجات الخاصة وكتابة سلم رواتب جديد يراعي العدالة الاجتماعية بين كل طبقات المجتمع العراقي".





وأردف، أن "التجمع يعمل على متابعة طلبات المتظاهرين والسعي لإنجازها من خلال دوائر الدولة المختلفة".





بغداد اليوم - بغداد

قال رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، الأربعاء، 23 تشرين الأول، 2019، إن تقرير التحقيق في التظاهرات مهني وعالي المستوى وشاركت به جهات مختلفة.

وذكر عبد المهدي في كلمة خلال حضوره مراسم تشييع قائد الفرقة الرابعة في الشرطة

بغداد اليوم - بغداد

قال رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، الأربعاء، 23 تشرين الأول، 2019، إن الحكومة تسمع مطالب الشعب، وتقوم بتلبيتها سواء كنا مسؤولين مدنيين أو عسكريين.

وذكر عبد المهدي في كلمة له خلال حضوره مراسم تشييع قائد الفرقة الرابع

بغداد اليو-بغداد

استقبل رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، الاربعاء (23 تشرين الاول 2019)، وزير الدفاع الامريكي مارك إسبر.





وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، أن "عادل عبد المهدي استقبل وزير الدفاع الامريكي مارك إسبر".





وكان وزير

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