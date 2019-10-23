"لوك أويل" النفطية الروسية تعلن انسحابها من مشروع مشترك مع "أرامكو" السعودية

2019/10/23 | 15:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة النفط الروسية "لوك أويل"، اليوم الأربعاء، أنها بصدد الانسحاب من مشروع مشترك مع عملاق النفط السعودي "أرامكو" للتنقيب عن الغاز في المملكة.

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