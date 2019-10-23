العصائب تُسيطر على المكتب الإعلامي لعبدالمهدي.. لماذا يستميت الخزعلي دفاعاً عن الحكومة؟

2019/10/23 | 15:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق منذ اللحظة الأولى لتحضيرات تظاهرات تشرين الأول/أكتوبر 2019، تعامل زعيم حركة عصائب أهل الحق، #قيس_الخزعلي، مع الحدث الذي كان مرتقباً كسائر زعماء الفصائل بوصفه “#مؤامرة” تقودها […]

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