2019/10/23 | 15:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص تسمية العميد رسول خيون قائدا لشرطة ذي قار بالوكالة وكالة خطوة برس.

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