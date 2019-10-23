بالفيديو.. مواقف تأريخية للجيش اللبناني وجندي يبكي في مواجهة المتظاهرين

2019/10/23 | 15:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبر الجيش اللبناني، عن التزامه بحماية حرية التعبير وحق التظاهر السلمي “بعيدًا عن إقفال الطرق والتضييق على المواطنين واستغلال المتظاهرين للقيام بأعمال شغب”.وقال الجيش اللبناني، في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر، إن “الجيش يقف إلى جانبكم في مطالبكم الحياتية المحقة”، في الوقت الذي رصد فيه شهود عيان، انتشار الجيش اللبناني في أنحاء متفرقة […]

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