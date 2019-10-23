وزير الخارجية الأفغاني يستقيل من منصبه

2019/10/23 | 15:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

قدم وزير الخارجية الأفغاني، صلاح الدين رباني، اليوم الأربعاء، استقالته من منصبه إلى الرئيس محمد أشرف غني، احتجاجا على تهميش دور الوزارة لصالح هياكل موازية.

وقال رباني، عبر صفحته على (فيسبوك) أرفقها بصورة من كتاب الاستقالة، "وزارة الخارجية تم تهميشها والتعامل معها كمنظمة غير حكومية، وتم إنشاء هياكل موازية وتهميش المؤسسات التي تشكل ركائز الأنظمة في جميع أنظمة العالم".

وعبر عن امتنانه لإتاحة الفرصة له لخدمة بلاده وشعبها على مدى خمس سنوات كوزير للخارجية.

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