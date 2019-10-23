القوات الامنية تطلق هاشتاك واجبنا حمايتكم

2019/10/23 | 15:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلن مركز الاعلام الرقمي، اليوم الاربعاء، ان القوات الامنية اطلقت هاشتاك واجبنا حمايتكم للتأكيد على التعاون بين المتظاهرين والقوات الامنية.

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