كوردي سوري يُضرم النار بنفسه خارج مقر مفوضية اللاجئين في جنيف

2019/10/23 | 15:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- اضرم رجل كوردي سوري النار في جسده خارج مقر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في جنيف.

وجرت الحادثة صباح اليوم الاربعاء حيث قام رجل كوردي سوري قدم من المانيا بسكب البنزين واضرم النار في نفسه خارج المبنى الذي يُؤوي مقر المفوضية.

وتم نقل الرجل المصاب الى احد مستشفيات جنيف بواسطة مروحية.

وقال المتحدث باسم شرطة جنيف غيوم جونتي في تصريحات لصحيفة "20 دقيقة" "إنه كوردي سوري، من مواليد 1988 ومقيم في ألمانيا".

وعلى الفور، وصلت خدمات الطوارئ على عين المكان، وحاولت - بحسب ما ورد - إنقاذ حياته.



وبعد ذلك تم نقله على متن مروحية من ساحة الأمم قُبالة المقر الأوروبي للأمم المتحدة إلى مستشفى جامعة لوزان، المتخصّص في علاج الحروق.

ولاتزال دوافع الرجل الكوردي غير واضحة حتى الآن، لكن الحادثة تأتي في خضم فترة من التوتر الشديد والعنف في شمال شرق سوريا، في أعقاب القرار الأمريكي بسحب ألف جندي من المنطقة، ما مهد الطريق لتركيا للتحرك في الأراضي التي يسيطر عليها الكورد.

يُشار إلى أن سويسرا شهدت خلال الأسبوعين الماضيين تنظيم مظاهرات مناهضة للهجوم العسكري التركي في مدن جنيف وبرن وزيورخ ولوتسيرن.





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