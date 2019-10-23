اجراءات أمنية مشددة على حقل الغراف النفطي في ذي قار

2019/10/23 | 15:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ذي قاركشف مصدر أمني مطلع، في حقل الغراف النفطي، عن اتخاذ اجراءات أمنية مشددة في الحقل، تحسبا لأي طارئ، في وقت تستعد عدة محافظات بينها العاصمة بغداد للخروج بتظاهرات كبرى يوم الجمعة المقبل.

وقال المصدر، لـ”كلكامش برس”، إن “حقل الغراف النفطي بدأ منذ يوم أمس بأتخاذ اجراءات مشددة، تحسبا لأي طارئ قد يحصل قرب الحقل، بعد موجة تظاهرات كبيرة تنطلق يوم الجمعة 25 تشرين الاول الجاري”.

وأوضح المصدر، أن “الفريق الأمني الموجود في الحقل باشر في توفير الحماية على الشركات الاجنبية العاملة واطلاق الانذار الخاص بهم”.

ويوجد في حقل الغراف النفطي العشرات من الشركات الاجنبية العاملة، على رأسها شركة بتروناس الماليزية التي حصلت على عقد العمل في حقل الغراف قبل عدة سنوات.

ومنذ عدة أيام يحشد الكثير من الناشطين في محافظة ذي قار، للخروج في تظاهرة يوم الجمعة المقبل، وسط اجراءات امنية مشددة ومخاوف سياسية من حرائق قد تحصل في المحافظة التي شهدت اعمال عنف في التظاهرات التي جرت مطلع الشهر الجاري.

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