قوة خاصة تؤمن الحماية لـ”قصر” عبد المهدي بذي قار

2019/10/23 | 15:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ ذي قاركشف مصدر أمني، اليوم الاربعاء، بأن قوة أمنية خاصة، تم تكليفها لتامين قصر ومزرعة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في شمال محافظة ذي قار.وقال المصدر، لـ”كلكامش”، ان “هناك قوة خاصة تم تكليفها لحماية قصر ومزرعة عادل عبدالمهدي في قرية ال بوهاون في قضاء النصر، شمالي محافظة ذي قار”.

وأوضح المصدر، بأن “الاجراءات الامنية مشددة على محيط القصر بقوات خاصة، تحسبا لأي طارئ قد يحصل في المنطقة”.

ومن المتوقع أن يخرج الالاف من المواطنين في ذي قار، بتظاهرة حاشدة يوم الجمعة المقبل، وسط اجراءات ومخاوف أمنية وسياسية كبيرة، بعد ان شهدت التظاهرات الاخيرة اعمال عنف راح ضحيتها العشرات.

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