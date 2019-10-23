رئيس الوزراء يشارك بتشييع قائد الفرقة الرابعة ويؤكد الإستمرار بمقاتلة داعش

2019/10/23 | 15:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي اليوم الاربعاء، ان الحكومة تستمع لمطالب الشعب وتعمل على تلبيتها.

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