تكليف قائد جديد لشرطة ذي قار

2019/10/23 | 15:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشف مصدر امني في قيادة شرطة محافظة ذي قار اليوم الأربعاء عن تكليف العميد رسول خيون بشغل منصب قائد شرطة ذي قار خلفا للواء حسن الزيدي بعد صدور قرار إعفاءه من قبل اللجنة التحقيقية العليا في أحداث التظاهرات الأخيرة.

وقال المصدر في تصريح صحفي ان "أمراً وزاريا صدر بتكليف العميد رسول خيون في إدارة قيادة شرطة المحافظة لحين إصدار أمر بتعيين قائد جديد".وكانت اللجنة التحقيقية العليا الخاصة بأحداث التظاهرات الشعبية الأخيرة قد أصدرت قرارا بإعفاء قائد شرطة محافظة ذي قار اللواء حسن الزيدي من منصبه بسبب فقدان القيادات الأمنية سيطرتها على التشكيلات الأمنية المعنية بحماية التظاهرات.انتهى

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