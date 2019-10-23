ريال مدريد يغلق الباب أمام آرسنال

2019/10/23 | 15:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

داني سيبايوس

كشف تقرير صحفي إنجليزي، عن تقدم آرسنال بعرض رسمي لريال مدريد، من أجل الظفر بخدمات لاعب خط الوسط داني سيبايوس بشكل نهائي.

وكان داني سيبايوس قد انتقل خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية إلى صفوف المدفعجية، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، نظرًا لعدم حصوله على فرصة للعب بشكل مستمر مع الميرنجي.

ونجح الإسباني سيبايوس (23 عامًا) في الظهور بشكل جيد مع الجانرز، كما اكتسب ثقلا في منتخب بلاده، ولذلك يسعى آرسنال لضمه بشكل نهائي من ريال مدريد.

وبحسب صحيفة “الديلي ميل” الإنجليزية، فإن آرسنال تقدم بعرض لضم داني سيبايوس بشكل نهائي من ريال مدريد مقابل 30 مليون يورو، لكن النادي الملكي رفض العرض.

وأشارت الصحيفة إلى أن ريال مدريد لن يقبل بأقل من 35 مليون يورو للتخلي عن داني سيبايوس، والذي لا يتمتع بعلاقة طيبة مع الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني الحالي للميرنجي.

المصدر: كووورة

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