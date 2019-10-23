حقوق الانسان النيابية: التقرير الحكومي حول التظاهرات مخيب للآمال

2019/10/23 | 15:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصفت لجنة حقوق الانسان النيابية، اليوم الاربعاء، التقرير الحكومي حول التظاهرات بأنه "مخيب للآمال"، مطالبة بتشكيل لجنة حيادية لتقصي الحقائق واعلان "ماحصل وسيحصل".





يتبع..

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