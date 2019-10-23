English | كوردى

حقوق الانسان النيابية: التقرير الحكومي حول التظاهرات مخيب للآمال


حقوق الانسان النيابية: التقرير الحكومي حول التظاهرات مخيب للآمال
2019/10/23 | 15:58
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

وصفت لجنة حقوق الانسان النيابية، اليوم الاربعاء، التقرير الحكومي حول التظاهرات بأنه "مخيب للآمال"، مطالبة بتشكيل لجنة حيادية لتقصي الحقائق واعلان "ماحصل وسيحصل".

يتبع..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حقوق الانسان النيابية: التقرير الحكومي حول التظاهرات مخيب للآمال ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حقوق الانسان النيابية: التقرير الحكومي حول التظاهرات مخيب للآمال ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).

كامل التفاصيل في: السومرية نيوز ✓
Sponsored Links

اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
بالفيديو والصور
الأكثر شيوعا