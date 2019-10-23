اقتحام الخضراء على جدول أعمال المتظاهرين في 25 أكتوبر

2019/10/23 | 16:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص ـ الحل العراق أكد #النائب عن ائتلاف “#دولة_القانون” #علي_الغانمي، أن هدف #المتظاهرين يوم الجمعة 25 أكتوبر، سيكون دخول #المنطقة_الخضراء (الحكومية).الغانمي، قال لمراسل “الحل العراق“، إن «هناك مخاوف وقلق […]

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