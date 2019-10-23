وزارة الدفاع للمتظاهرين: واجبنا حمايتكم وتأمين تظاهرتكم

2019/10/23 | 16:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شددت وزارة الدفاع على أهمية حماية المواطنين الذين يتظاهرون بشكل سلمي وحضاري.

وقال مدير علاقات وإعلام الوزارة العميد يحيى رسول، إن القوات الامنية حريصة كل الحرص على حماية المواطنين الذين يتظاهرون بشكل سلمي، مشددا على ضرورة التعاون بين المتظاهرين وقوى الامن، وأن من واجب الوزارة حماية المتظاهرين.

وأطلقت وزارة الدفاع، في وقت سابق، هاشتاگ واجبنا حمايتكم، للمشاركين بالتظاهرات المرتقبة، من اجل سلمية التظاهرات والمتظاهرين والقوات الامنية.هذا، ومن المتوقع خروج تظاهرات سلمية دعا إليها ناشطون شباب عبر مواقع التواصل الاجتماعي في بغداد والمحافظات، يوم الجمعة المقبل الموافق للخامس والعشرين من الشهر الحالي، والتي تعد امتدادا لتظاهرات الاول من تشرين الاول الحالي.

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