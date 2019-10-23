بري: الظرف الراهن في لبنان ملائم لإقرار قانون انتخابات

2019/10/23 | 16:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلن رئيس البرلمان اللبناني، نبيه بري، اليوم الأربعاء، أن الظرف الراهن ملائم لقيام الدولة المدنية وإقرار قانون انتخابات يعتمد ​النسبية​.

ونقل النائب ​علي بزي، عضو كتلة "التنمية والتحرير"، عن بري قوله خلال "لقاء الأربعاء النيابي" إن "البلد لا يحتمل أن يبقى معلقا، مبديا خشيته من الفراغ"، وأضاف بري: "الظرف الراهن ملائم لقيام الدولة المدنية وإقرار قانون انتخابات نيابية يعتمد ​لبنان​ دائرة واحدة على أساس ​النسبية"​.

وأكد النائب أن رئيس البرلمان وقع موازنة العام 2020 وحولها إلى لجنة المال والموازنة للبدء بمناقشتها.

وأفادت صحيفة "الجمهورية" في وقت سابق بأن اتصالا جرى ليلا بين بري ورئيس الحكومة، سعد الحريري، أكد خلاله الأخير أن "الحديث عن استقالة الحكومة ليس واردا وليس مطروحا على الإطلاق، وبالتالي لا استقالة ولا تعديل للحكومة، والأولوية للتنفيذ السريع للمقررات التي انتهى إليها مجلس الوزراء".

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