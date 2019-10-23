القبض على متهم بنقل دراجات نارية لاوكار داعش في ناحية مندلي بديالى

2019/10/23 | 16:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاربعاء، عن القبض على متهم بنقل دراجات نارية الى اوكار داعش في ديالى.

وقالت الوزارة في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه إن "مفارز استخبارات ومكافحة ارهاب ديالى العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية واستنادا لمعلومات استخباراتية دقيقة عن قيام متهم بنقل دراجات نارية الى اوكار تابعة لعصابات داعش الارهابي في منطقة الندى التابعة الى ناحية مندلي".

واضافت "ومن خلال جمع المعلومات تم القبض على المتهم، وقد تم تفتيش داره وضبط بندقية كلاشنكوف مع ٥ مخزن عتاد مملوئة و (6) قطع من مادة ال TNT بطول 30 سم تزن كل قطعة حوالي نصف كيلو غرام حيث تم ضبط المواد بمحضر اصولي وتم توقيفه وفق احكام المادة (4/ارهاب)".

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