المالية النيابية: تواجد النواب وانعقاد جلسات البرلمان ضرورة ملحة لمساندة حقوق المتظاهرين

2019/10/23 | 16:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت اللجنة المالية النيابية، أن انعقاد جلسات مجلس النواب وتواجد النواب في الوقت الحالي أمرٌ ضروريٌ لمساندة حقوق المتظاهرين.

وقال رئيس اللجنة هيثم الجبوري، إن من واجب اعضاء مجلس النواب الذين انتخبهم الشعب، القيام بواجبهم في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها العراق، مشددا على أهمية التواجد داخل مجلس النواب، وبحضور كامل لمساندة حقوق المتظاهرين، كون الشعب هو من سيرسم اتجاهات مستقبل العراق على أسس علمية واقتصادية، اضافة الى إعلان حالة الحرب على الفساد والفاسدين.

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