القبض على متهم بنقل دراجات نارية إلى اوكار داعش في ديالى

2019/10/23 | 16:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القت مفارز استخبارات ومكافحة إرهاب ديالى، القبض على متهم بنقل دراجات نارية الى اوكار عصابات داعش الإرهابية في المحافظة.

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