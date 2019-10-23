2019/10/23 | 16:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت مديرية شرطة واسط، اليوم الأربعاء، تعليمات وتوجيهاتبشأن تظاهرات الجمعة المقبلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة واسط تصدر توجيهات بشأن تظاهرات الجمعة المقبلة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة واسط تصدر توجيهات بشأن تظاهرات الجمعة المقبلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).